Риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ Віктор Орбан поновив на другий день після візиту голови МЗС Угорщини до Москви, де він просив постачати більше російського газу.

Заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що санкції ЄС проти Москви нібито не спрацювали, є класичним прикладом російської пропаганди.

Про це заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ Орбан поновив на другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив постачати більше російського газу.

"Санкції не похитнули Росію - класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що до економічної кризи в Європі призвели не санкції, а гібридна війна Росії.

"РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах", - написав Ніколенко.

Він також підкреслив, що поступки або задобрювання не зупинять Путіна, який прагне зруйнувати європейський порядок, заснований на демократичних цінностях.

"Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити... Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільністі ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали. На його думку, потрібна стратегія, яка зосередитися на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції замість перемоги у війні.

Він зазначив, що Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу". При цьому Орбан заявив, що для мирних переговорів між Росією і Україною немає жодних шансів.

Вас також можуть зацікавити новини: