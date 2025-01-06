Президент констатував, що в даний час провести вибори в країні неможливо.

Введення військового стану - це в будь-якому випадку обмеження можливостей. Сама війна обмежує права і свободи громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. "Ми пробуємо балансувати максимально на скільки це можливо. Бізнес працює, хоча йому дуже складно, бо війна. Але ми робимо все, десь зменшуємо якесь навантаження. Ми не можемо зменшити податки. Військовий податок, він на війну, тому що треба десь брати гроші", - пояснив президент.

Він сказав, що США допомагають, але це не все, тому що треба гроші на зарплати військовим і Україна не могла брати гроші на це з допомоги партнерів, тому їх довелося акумулювати в країні.

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"Дуже хочеться зменшити податки... Можливо після війни це буде", - припустив Зеленський.

Також він прокоментував проведення виборів в Україні. За його словами, вибори не відбулись через військовий стан. Їх неможливо провести через недостатню безпеку, а щоб їх провести в такій ситуації потрібно змінювати законодавство. "Вибори відбудуться відразу після закінчення військового стану. Це за законом, або депутатам треба зібратись і змінювати законодавство, але це буде важко, тому що суспільство проти", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що всі хочуть вибори, яким можна довіряти, але 8, 5 млн українців виїхали за кордон і для них треба робити інфраструктуру для голосування. Крім того, мільйони українців на окупованих територіях, і як голосувати без мільйону віськових. "Це неможливо", - констатував Зеленський.

На його думку, щоб провести вибори під час військового стану, треба змінювати систему голосування, думати про онлайн-голосування, але йому загрожують кібератаки.

"В наших силах закінчити війну у 2025 році і через 90 днів провести вибори", - вважає Зеленський.

Вибори в Україні

2 січня Зеленський відповів на питання про можливість свого другого президентського терміну. У інтерв'ю ТСН він заявив, що не готовий однозначно відповісти, чи буде він вдруге балотуватися у президенти.

"Я не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою", - зазначив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто у світі не вимагав і не вимагає від України провести вибори під час війни.

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