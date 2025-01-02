Подоляк: Росія не заплатила достатньо високу ціну за війну, переговорів бути не може

Радник голови ОП також зазначив, що будь-які розмови про переговори - це ілюзія.

Українські офіційні особи наразі відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що прихід Дональда Трампа до влади обов’язково означає, що мирні переговори неминучі, пише BBC.

"Багато говорять про переговори, але це ілюзія", – прокоментував радник глави Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк.

"Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", - додав він.

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Водночас видання зазначає, що обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин після вступу на посаду є "типовою грандіозною хвальбою, але вона йде від людини, яка явно втратила терпіння через війну та дорогу участь Америки".

Під час нещодавніх інтерв’ю новообраний президент Трамп дав деякі підказки про те, як він збирається підходити до війни. Він сказав журналу Time, що "категорично" не погоджується з рішенням адміністрації Байдена в листопаді дозволити Україні запускати поставлені США ракети великої дальності по цілях у Росії.

"Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", - сказав Трамп.

8 грудня NBC News запитав його, чи варто Україні готуватися до зменшення допомоги.

"Можливо. Напевно, звичайно", - сказав він.

Обіцянки Трампа щодо війни

Як повідомляв УНІАН, Трамп у ході передвиборчої кампанії проголосив масштабні обіцянки, зокрема покласти край війні в Україні ще до вступу на посаду та підтримувати економіку США за допомогою тарифів.

Однак після перемоги на виборах у листопаді Трамп визнав, що реалізувати ці обіцянки може бути складніше, ніж передбачалося.

Директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь впевнений, що новобраний президент США Дональд Трамп через півроку має зрозуміти, що намагатися вести переговори з росіянами - це втрата часу.

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