У ОБСЄ вважають, що це визнання лише розпалить подальше напруження у регіоні.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід і генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла закликають Росію скасувати рішення про визнання "незалежності" окупованих частин Донбасу.

Як сказано на сайті ОБСЄ, вони рішуче засуджують рішення Росії визнати окремі райони Донецької і Луганської областей "незалежними".

"Цей крок є порушенням міжнародного права і фундаментальних принципів ОБСЄ та суперечить Мінським домовленостям", - йдеться у їхній заяві.

Вони нагадали, що, як і усі країни-учасниці ОБСЄ, Росія взяла зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших країн.

"Ми закликаємо Росію негайно скасувати це рішення", - наголошується у заяві.

Керівництво ОБСЄ вважає, що "визнання лише розпалить подальше напруження і роз'єднає населення, яке проживає у цих регіонах від решти усієї їхньої країни, - України".

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