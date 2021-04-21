Вчора Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Україна не може чекати, поки Росія погодиться на продуктивні переговори в "нормандському форматі", і буде робити все, щоб зняти загрозу, припинити війну на Донбасі і викликати агресора на діалог.

Про це Obozrevatel розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Поки пан Путін з різних причин уникає продуктивних переговорних контактів в "нормандському форматі", до чого його закликає весь цивілізований світ, Україна не може чекати, поки ці заклики спрацюють. Ми повинні робити все, щоб зняти загрозу і припинити цю війну", - уточнив Подоляк.

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За його словами, логічно, що це може статися після відповідних рішень Путіна. А для того, щоб вони з'явилися, повинні відбутися змістовні переговори за участю російського лідера.

"Оскільки на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" з'явилася пропозиція зустрітися на лінії розмежування, президент запропонував піти далі і зустрітися двом лідерам для переговорів на українському Донбасі. Там, де йде війна. Якщо у російської сторони буде сміливість (для переговорів. - ред), це зможе стати початком руху до справжнього світу", – підсумував він.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Денис Прядко