Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував важливість перемовин міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу та РФ Сергія Лаврова, що відбулися в Анталії.
Про це Подоляк написав у себе в Twitter.
"Саміт міністрів Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова за посередництва турецької сторони вкрай важливий для того, щоб у вищого політичного керівництва РФ було сформоване більш об'єктивне та адекватне уявлення про стан справ. В Україні та у світі. Використовуємо всі комунікаційні канали", – наголосив Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, в Туреччині відбулися перемовини міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу та РФ Сергія Лаврова.
Після перемовин Кулеба зазначив, що Київ не може зупинити війну, якщо у країни-агресора немає бажання цього робити. За його словами, Україна шукає дипломатичні рішення, втім, поки їх немає, буде "самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії".