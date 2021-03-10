Віднині консультації в такому складі відбуватимуться регулярно, наголосили в ОП.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн «Великої двадцятки» (G20).

Як повідомляє прес-служба ОП, віднині консультації в такому складі відбуватимуться регулярно.

Єрмак наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування в переговорах у «нормандському» та Мінському форматах. Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи.

Керівник ОП подякував партнерам України з «нормандської четвірки» – Франції та Німеччині за їхні пропозиції та зусилля у питанні досягнення миру на Донбасі. Він повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав – учасниць «нормандського формату», на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту.

За словами Єрмака, команда президента з великою перспективою дивиться на розширення дипломатичних, політичних, економічних горизонтів взаємодії з країнами «Великої двадцятки». Він запропонував розглянути можливості та нові варіанти участі України у регіональних форматах для більшої інтеграції із сусідніми європейськими державами, налагодити роботу з сусідами на Чорному морі на найвищому рівні.

Мирний план щодо Донбасу: що відомо

Сьогодні, в середу, 10 березня, керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили чіткий план щодо мирного врегулюванню ситуації на Донбасі, він "лежить на столі" і чекає узгодження з боку РФ як учасниці переговорів у "нормандському форматі".

За словами Єрмака, Росія декларує готовність до припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні та повернення українських громадян, і цей план відповідає всім зазначеним критеріям.

У Кремлі стверджують, що не мають жодної інформації про існування доопрацьованого плану.

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Автор: Тамара Отовська