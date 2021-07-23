Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ - ЗМІ

Також повідомляється, що Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, проти якого раніше готували замовне вбивство.

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ, генерал-майора Руслана Баранецького. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела в силових структурах. Інших подробиць щодо звільнення Баранецького наразі немає. Окрім цього "Українська правда" із посиланням на джерела стверджує, що в структурі Служби безпеки відбулася ще одна кадрова зміна. Голова СБУ Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова, який є фігурантом скандальної справі про підготовку щодо нього замаху на вбивство. Читайте такожЗеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки Що відомо про справу Наумова 23 січня в СБУ заявили, що запобігли замовному вбивству начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова. За даними СБУ, позбавити життя Наумова вирішили колишній перший заступник голови СБУ, полковник Дмитро Нескоромний та співробітник Антитерористичного центру при СБУ Юрій Расюк.

За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ, а також виступав проти призначення окремих членів екс-команди Нескоромного.

"Фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя Наумова. Для його виконання співробітник АТЦ СБУ Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їхнє фінансування, організував стеження за Наумовим", - заявили у СБУ.

Расюка було затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації підготовки вбивства Наумова. СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшуки. Автор: Олександр Топчій

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