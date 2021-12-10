За словами представника Офісу президента, партнери України підтримують таку позицію.

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявляє, що президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Коментуючи розмову Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, Сибіга зазначив: "Ми координуємо і обговорюємо безпекову тематику не лише з нашими союзниками, ключовими партнерами. І сьогодні це також звучало, що президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію. І ми сподіваємося, що, в тому числі, за підтримки наших партнерів, дійде до цієї розмови".

Він підкреслив, що не українська сторона є тією, яку зараз можна звинуватити в ескалації ситуації.

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"Ми за мирне врегулювання конфлікту, за дипломатичні інструменти. Потрібно зараз дати змогу дипломатам зробити свою роботу. Спільно з експертами", - сказав представник ОП.

Серед іншого, Сибіга зауважив, що українська сторона представила своє стратегічне бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей.

Відповідаючи на запитання, якою була реакція Байдена на готовність Зеленського до зустрічі з Путіним, заступник керівника ОП розповів: "Як і американська сторона, я маю підстави це говорити, так і інші західні ключові партнери підтримують позицію України щодо проведення таких переговорів".

Крім того, на запитання щодо того, що США запровадили санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова та колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, Сибіга висловив думку, що це "свідчення того, що деякі злочини і відповідальність за них не мають кордонів".

"І рано чи пізно за них наступає відповідальність", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наступного тижня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Автор: Таня Поляковська