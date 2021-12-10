США вирішили бути "активним гравцем" в процесі мирного врегулювання в Україні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що наступного тижня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і з новим канцлером Німеччини. І я думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів Нормандського формату", - сказав керівник ОП.

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Водночас, США, підкреслив він, ухвалили для себе чітке рішення - бути "активним гравцем в цьому процесі".

"Вони дуже зацікавлені в тому, щоб до України прийшов мир", - підсумував Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом. Президенти обговорили кроки, які можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України, а також шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Автор: Таня Поляковська