У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№4467).
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Текст законопроекту на сайті парламенту наразі ще не оприлюднено.
Авторами законопроекту є понад 50 народних депутатів від "Слуги народу", серед яких, зокрема, голова фракції Давид Арахамія.
У статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" йдеться про строк, на який запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням ВР.
Водночас заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що до парламенту внесли проект закону про «чергове продовження на рік закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", №4467».
"Дата закінчення закону зараз - 31 грудня 2020. Тому цей законопроект потрібно ухвалити до кінця року. Голосувати будуть за основу і в цілому наступного тижня", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2019 року Верховна Рада на рік продовжила чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
4 грудня 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключав пролонгації закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
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