Анонімний європейський чиновник заявив, що це "правильно".

Президент України Володимир Зеленський за понад два роки повномасштабної війни думає про потенційні спроби вбити його.

Як пише Reuters з посиланням на високопоставленого європейського чиновника, який вів переговори з українським лідером, Зеленський "все більш стає параноїком" щодо потенційних спроб Росії вбити його та дестабілізувати керівництво України.

"І це правильно", - додав чиновник. Відео дня

Одногрупник президента Андрій Шайкан у коментарі агентству, що він змінився за останні п’ять років. "Він став дорослішим, як людина, на яку лягає неймовірне навантаження. Він спить кілька годин. Цей величезний тиск - це видно", - каже Шайкан.

Натомість колишній міністр оборони Олексій Резніков розповів, що президент постійно має сумку зі змінним одягом і зубною щіткою, оскільки часто не знає, де буде ночувати.

"Це повсякденне життя президента - порушений сон. Це консультації вночі і виступи перед парламентами, сенатами незалежно від часу. Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, сім днів на тиждень - це нескінченний марафон", - каже ексміністр.

Інші новини про те, як змінився Зеленський

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський значно змінився за понад два роки повномасштабної війни. Він напружений, нетерплячий, позбавлений сну.

Зеленський за час великої війни перетворився з охайного новичка у політиці в класичному костюмі "у значно старшого, задумливого чоловіка у воєнізованій формі з неголеною щетиною та темними колами під його очима", кажуть джерела з його команди та чиновники, які з ним працювали. Детальніше про це - у матеріалі.

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