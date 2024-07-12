Жорсткий і рішучий: Reuters розкрив, як змінився Зеленський під час війни

Друзі та чиновники описують президента як "значно старшого, задумливого чоловіка у воєнізованій формі з неголеною щетиною та темними колами під його очима".

Президент України Володимир Зеленський значно змінився за понад два роки повномасштабної війни. Він напружений, нетерплячий, позбавлений сну.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела та кількох чиновників, які працювали з президентом після вторгення РФ.

Жорсткий і рішучий

"Все, що я хотів п’ять років тому, - це дуже ліберальна країна з ліберальною економікою", - сказав Зеленський у травні на п’яту річницю своєї інавгурації. Відео дня

Натомість цього тижня він висловив своє бажання вбити правителя Росії Володимира Путіна, коли висловлював гнів і страждання через авіаудар по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит".

Зеленський за час великої війни перетворився з охайного новичка у політиці в класичному костюмі "у значно старшого, задумливого чоловіка у воєнізованій формі з неголеною щетиною та темними колами під його очима".

В інтерв’ю Reuters Зеленський значною мірою ухилився від запитань про себе. Але агенство поспілкувалося з вісьмома діючими та колишніми українськими та іноземними посадовцями, які працювали з Зеленським, а також кількома друзями та колегами з його минулого.

"Вони малюють портрет лідера, який став більш жорстким і рішучим, менш терпимим до помилок і навіть схильним до параної, оскільки він справляється з цілодобовим стресом і втомою", - пише агенство.

"Це безсонний режим. Це повсякденне життя президента - нестабільний сон. Це консультації вночі і звернення до парламентів, сенатів... незалежно від часу. Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, сім днів на тиждень - це нескінченний марафон", - сказав колишній міністр оборони Олексій Резніков.

Мало толерантності до погано підготовлених

Зеленський накаже посадовцям і радникам вийти з кімнати, якщо відчує, що вони не повністю готові, кажуть члени його команди. Зокрема, президент розчаровано звільнив своїх помічників під час зустрічі на початку цього року для планування інформаційної кампанії навколо мобілізації.

"Якщо він побачить, що люди не підготовлені або суперечать один одному, він скаже: "Забирайтеся звідси. У мене немає на це часу", - сказав член команди на умовах анонімності.

Багато опитаних говорили, що були вражені психічною стійкістю Зеленського та його здатністю впоратися зі своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та посередника зі світом.

"Його пам'ять - це величезна сила. Він тримає в голові великий обсяг інформації, він дуже швидко вловлює деталі і нюанси. Цей дар прискорив його швидке оволодіння англійською мовою - я за цим спостерігав", - сказав Резніков.

Ексміністр відкинув будь-які припущення про те, що колишній комікс із мізерним геополітичним досвідом може протистояти могутності Росії Володимира Путіна, чиї сили переважають чисельністю та озброєнням України.

Параноя Зеленського

У той же час Зеленський все більш стає "параноїком" щодо потенційних спроб Росії вбити його та дестабілізувати керівництво України, сказав високопоставлений європейський чиновник, який проводив переговори з ним.

"І це правильно", - додав чиновник.

"Звичайно, він змінився за останні п’ять років. Він став дорослішим, як людина, на яку лягає неймовірне навантаження. Він спить кілька годин. Цей величезний тиск - це видно", - каже одногрупник президента Андрій Шайкан.

Президентство коміка

Зеленського точно не люблять вдома. Його рейтинг, який підскочив до 90% у 2022 році після вторгнення, коли українці згуртувалися навколо прапора, знизився через втому від війни, призов, звільнення авторитетного генерала та похмурі перспективи на полі бою.

"Люди зараз сприймають його не так, як раніше, як антиістеблішментського політика, колишнього гумориста. Вони бачать у ньому полководця, і всі жарти з минулого люди залишають у минулому", - сказав Антон Грушецький, виконавчий директор КМІСу.

Схвалення Зеленського в суспільстві стабілізувалося на рівні близько 60%, що є "високим показником, враховуючи загальну складну ситуацію" війни, яка тягнеться і кінця їй не видно, додав Грушецький.

Конгресмен США Майкл МакКол, республіканець, голова Комітету Палати представників у закордонних справах сказав , що він став надихаючим лідером військового часу. Цей процес почався, коли він відмовився від евакуації Заходом на початку війни, коли російські війська наступали на Київ.

"Зеленський завжди серйозний, доходить до суті", - сказав він.

Розчарування у союзниках

Наполегливі заклики Зеленський до збільшення допомоги Заходу часто просякнуті моральним обуренням через те, що Україна платить кров’ю, щоб захистити демократичний світ від Росії.

"Він 15 разів повторює те, що йому потрібно, що нам потрібно зробити більше або зіткнутися з наслідками", - сказав високопоставлений європейський чиновник.

Український лідер дедалі більше розчаровується в західних країнах, за словами другого європейського чиновника, який сказав, що йому було б доцільно "діяти обережно", щоб уникнути відчуження вкрай необхідних союзників.

Сам Зеленський ухилився від запитань про те, як він діяв як лідер України за виняткових обставин.

"Я не можу оцінювати свою діяльність, я вважаю, що це не дуже етично. Я пишаюся тим, що я президент України", - сказав він.

Інші новини про особисте життя президента

Раніше перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про життя своїх дітей під час війни. Вона поділилася планами на майбутнє 11-річного сина Кирила і 19-річної доньки Олександри.

Олена Зеленська, яка зізналася, що ніколи не мріяла бути дружиною президента, шкодує про втрачені роки дитинства своїх дітей і всіх українців. За її словами, Олександра нині сконцентрована лише на навчанні, але в неї немає жодних планів на майбутнє. Натомість син Зеленських вже визначився, ким хоче стати в майбутньому.

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