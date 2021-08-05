Марчук помер через серйозну проблему зі здоров'ям, спровоковану COVID-19, поділилися у спецслужбі.

Перший глава Служби безпеки України та колишній прем'єр-міністр Євген Марчук помер від гострої серцево-легеневої недостатності.

Гостру серцево-легеневу недостатність у Марчука спровокував коронавірус COVID-19, йдеться на сайті СБУ.

"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він (Марчук – Ред.) страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність", – зазначили у відомстві.

В СБУ висловили глибокі співчуття рідним та близьким Марчука.

На смерть Марчука вже відреагував президент Володимир Зеленський.

"...Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ (Тристороння контактна група – Ред.) на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід – неоціненний...", – зазначив очільник держави у Twitter.

Нагадаємо, Євген Марчук помер 5 серпня на 81-му році життя.

Марчук народився 28 січня 1941 року у селі Долинівка, яке тоді було частина Одеської області, а зараз входить до складу Кіровоградщини.

Марчук став першим главою СБУ 6 листопада 1991 року й обіймав пост до 12 липня 1994-го. На посаді прем'єра він перебував з 1995 по 1996 рік.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк