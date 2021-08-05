Євгену Марчуку було 80 років.

5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України за часів Леоніда Кучми Євген Марчук. Політику було 80 років.

Про смерть Марчука на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Лариса Івшина.

"Чорний день....помер ЄК ...зупинилося серце", - написала дружина колишнього прем'єр-міністра.

Євген Марчук народився у 1941 році. У 1963 році він закінчив філологічний факультет Кіровоградського педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна за спеціальністю вчитель української мови і літератури.

Євген Марчук був першим Головою Служби безпеки України за часів Леоніда Кравчука. З 6 листопада 1991 року по 12 липня 1994 року він займав цю посаду. 23 березня 1994 року Марчука було призначено Генералом армії України.

З 1995 по 1996 роки Марчук працював прем'єр-міністром України. Указом президента Кучми від 10 листопада 1999 року політик був призначений Секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Також, за часів Кучми, він був Міністром оборони. На цій посаді він працював с 2003 по 2004 роки.

Читайте такожРозкол у "Голосі" поглибився: франківська організація вийшла з партіїМарчук двічі був народним депутатом. З 2015 до 2019 року політик був одним з учасників української делегації в ТКГ щодо Донбасу. З 22 листопада 2018 року до травня 2019 року він очолював делегацію.

У Марчука залишилися два сини - Тарас і Вадим.

УНІАН повідомляв, що політик пояснював, чому зривається обмін заручниками за принципом "всіх на всіх".

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Автор: Поліна Кузенко