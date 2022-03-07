Зеленський наполягає на зустрічі з Путіним / фото ОП
Україна хоче прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Путіним.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.
"Наш президент нічого не боїться, в тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, нехай приходить на зустріч, нехай сідають і говорять", - заявив глава МЗС.
Він також підтвердив, що на 10 березня планується його зустріч з російським міністром Сергієм Лавровим.
Раніше із закликом про двосторонню зустріч до Путіна неодноразово звертався Володимир Зеленський.