Кулеба закликав Путіна зустрітися із Зеленським.

Україна хоче прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наш президент нічого не боїться, в тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, нехай приходить на зустріч, нехай сідають і говорять", - заявив глава МЗС.

Він також підтвердив, що на 10 березня планується його зустріч з російським міністром Сергієм Лавровим.

Раніше із закликом про двосторонню зустріч до Путіна неодноразово звертався Володимир Зеленський.

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