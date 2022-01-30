Канадська чиновниця має зустрітися з очільником українського Міноборони.

Сьогодні з дводенним візитом до України прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У програмі візиту чиновниці в нашу країну, зокрема, передбачено зустріч з міністром оборони Олексієм Резніковим.

Читайте такожКанада розглядає можливість відправки в Україну зброї та військового спорядження – ЗМІРаніше уряд Канади прийняв рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025-го – і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Довідка УНІАН. Операція UNIFIER – це військова тренувальна місія Збройних сил Канади (CAF), яка розпочалась у 2015 році у відповідь на прохання уряду України про підтримку Силових структур України (ССУ). Операція допомагає формувати та збільшувати можливості та спроможності ССУ, разом з цим працюючи в напрямку досягнення взаємосумісності з НАТО.

Канада кожні шість місяців відправляє в Україну групу з приблизно 200 членів CAF. Військовослужбовців обирають на основі навичок, які вони вносять до навчальної програми.

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