Джастін Трюдо зазначив, що Київ отримає нелетальну зброю.

Канада має намір розширити навчальну місію UNIFIER в Україні, надати Києву фінансову і військову допомогу. Такі заяви прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо зробив на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

Про це політик повідомив під час брифінгу канадського уряду на Youtube-каналі.

Влада Канади планує збільшити кількість персоналу навчальної місії UNIFIER у два рази до 400 військових. Найближчим часом в Україну прибудуть близько 60 канадських військовослужбовців. За словами міністра оборони Канади Аніти Ананд, роботу самої місії продовжили ще на 3 роки.

Відзначається, що місія UNIFIER спрямована на збільшення обороноздатності ЗСУ через обмін досвідом і спільні військові навчання. Канадські військові перебувають в Україні як радники та консультанти.

Читайте такожЕвакуація дипломатів з України: МЗС просити посольства "не нагнітати"Міністр фінансів Христина Фріланд вказала, що російська агресія щодо України стосується національних інтересів Канади. У свою чергу міністр закордонних справ Мелані Джолі запевнила, що Канада віддана дипломатичним методам вирішити конфлікт.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розширення місії UNIFIER обійдеться приблизно у 280 мільйонів доларів США. Політик додав, що Україна ще отримає нелетальну зброю, розвідувальні дані та допомогу в боротьбі з кібератаками.

Також Київ отримає додатково близько 39,5 мільйона доларів США гуманітарної допомоги.

"Канада надає до 50 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні та підтримку в розвитку. Звичайно, це на додачу до кредиту в 120 млн. доларів, про який ми оголосили минулого тижня. Канада залишається непохитним другом України і продовжить тісно співпрацювати з українським урядом і партнерами в регіоні", - запевнив Трюдо.

Канадський прем'єр закликав Росію "знизити напругу і долучитися до змістовного діалогу для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації". Найближчим часом глава Міноборони Канади Аніта Ананд відвідає Латвію і Україну.

Читайте також Радники лідерів країн "нормандського формату" погодили спільне комюніке: деталі Загроза вторгнення РФ: що відомо

Восени 2021 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових і техніки до кордону з Україною.

Україна, США і ряд інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення і зажадала від штатів і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

В Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасної і проявом надмірної обережності.

Водночас відповідні рішення прийняли і Великобританія, Австрія, Японія, Німеччина і Австралія.

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