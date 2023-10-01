В Євросоюзі заявляють, що завжди були одностайними для підтримки України, навіть якщо у когось були сумніви.

В Європейському Союзі розповіли, чого очікують від парламентських виборів у Словаччині для надання подальшої підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на пресконференції у Києві.

"Ми повинні поважати рішення виборців, які висловили свою політичну волю на вільних виборах у будь-якій європейській країні. Я не повинен казати, чи подобається мені, чи ні, результат виборів", - сказав Боррель і назвав вибори у Словаччині вільним вибором громадян.

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Також, він сказав, що треба зачекати і побачити, якою буде політика у Словаччині після виборів.

"До цього часу і з часу початку війни, країни-члени Європейського Союзу продемонстрували неймовірну і швидку єдність в ухваленні рішень для підтримки України. Я думаю, що Путін спершу був здивований побачити, що країни-члени ЄС об'єдналися, і незважаючи на нашу міцну енергетичну залежність, ми були здатні схвалювати один за одним санкційні пакети, і використовувати наші ресурси з Європейського фонду миру для надання Україні зброї", - наголосив Боррель.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки одностайності усіх країн-членів, у тому числі тих, які висловлювали небажання підтримувати Україну.

"Щонайменше одна з країн висловлювала сумніви, але голосувала на підтримку. Висловлювала сумніви, але робила свій внесок. Тож, давайте подивимося, що буде далі, з повагою до результатів виборів", - сказав Боррель.

Вибори у Словаччині

Як повідомляв УНІАН, на виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD. Її лідер Роберт Фіцо, який виступав за припинення військової допомоги Україні, заявив, що його позиція "не змінилася".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав екс-прем'єра Словаччини Роберта Фіцо з тим, що на виборах здобула перемогу проросійська партія та заявив про великі плани на подальшу співпрацю.

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