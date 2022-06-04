Також Валенса поділився, що пропонував українському президенту Зеленському працювати в його команді.

Якщо хтось буде на чолі держави 20 років, він обов'язково вибудує систему, яку захищатиме навіть ціною війни.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Interia колишній президент Польщі Лех Валенса.

Також Валенса зазначив, що будучи президентом, допустив деякі помилки.

"Я планував вступити в ЄС і НАТО разом з Україною і Білоруссю. Але про Польщу та Угорщину я говорив відкрито, а таємно прагнув до цих країн, будуючи міжнародну коаліцію. З Борисом Єльциним ми могли б це зробити, але мені не вистачило другого терміну. Потім все рухнуло. Інша справа Росія", - поділився він.

За його словами, першочерговим завданням було розвалити СРСР і вивести його війська з польських земель, і в кінцевому рахунку потрібно було повернути Росію в потрібне русло, змінити її політичну систему.

"При такому розмірі країни одна людина не може сама вирішувати питання про ядерну війну, тому що це загроза миру", - зазначив Валенса, додавши, що можна було зробити це заради добра, показавши росіянам, що "так їм буде краще жити, або силою, скориставшись національними та етнічними розбіжностями, розчленувати Росію". Але навіть зараз важко про це говорити, тому що це занадто небезпечно, вважає Валенса.

На питання про те, чи здивував його відкритий напад на Україну, Валенса відповів, що очікував загрози з боку Росії.

"Ці люди живуть у поганій системі, яка без природних або вимушених змін підштовхує їх до політики експансії. Якщо хтось буде на чолі держави 20 років, він обов'язково вибудує систему, яку буде захищати навіть ціною війни", - зазначив Валенса, додавши, що якби росіяни це зрозуміли, то "потім сказали б нам спасибі".

При цьому Валенса висловив упевненість, що якби сів за стіл переговорів з Путіним, то зміг би його переконати, що у війні немає сенсу.

"З Путіним потрібно було розмовляти по-іншому з самого початку. Посадіть його і скажіть: "У тебе є ракети, але знаєш, що є у нас? Ми просто не хочемо тебе розстрілювати. Ми не хочемо тебе руйнувати, не змушуй нас використовувати наші можливості, ти не виживеш, мужик. Ти не віриш? Тоді подивися на наші гармати". Ось так і треба розмовляти з президентом Росії, а не якась дипломатія", - упевнений Валенса.

На питання про те, чи думає він про поїздку до Києва і зустріч з президентом Володимиром Зеленським, відповів, що запропонував це першим, до того, як хтось (з польських політиків - ред.) поїхав до Києва. "Я сказав президенту України: "Збери важливих людей: нобелівських лауреатів, генералів, прем'єр-міністрів. Створи собі групи підтримки, використовуй їх голос". Я хотів бути в такій групі, але Зеленський не підхопив тему, тому я залишився без роботи", - сказав Валенса.

Також в інтерв'ю Валенса прокоментував риторику Папи Римського Франциска про війну РФ проти України.

"Він не розуміє. Франциск і Україна руйнують мої уявлення про роль нинішнього Папи. Як віруючий, я не розумію, що робить Франциск - мене не влаштовує, що він погоджується на такі вивертки в бік Путіна", - зазначив екс-президент.

Валенса розповів, що двічі бачився з Франциском і тоді у нього виникли деякі побоювання, оскільки нинішній Папа "з іншої культури, він не до кінця розуміє Європу і думає як латиноамериканець".

"Як бачите, я мав рацію", - констатував Валенса.

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