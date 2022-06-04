Путін вимагав нерозширення НАТО, однак, домігся зворотного ефекту.

Ще до повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України президент країни-агресора Володимир Путін вимагав нерозширення НАТО, однак, домігся зворотного ефекту.

Таку думку в ефірі Радіо НВ озвучив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Якщо він доживе, звичайно. Якщо не (Путін - ред.), так його наступник побачить, що й Україна стане членом Альянсу. Як би не кричали, що б не говорили. Це речі, які не можна зупинити, тому що не можна заперечувати право людей бути вільними. У московській голові це не вкладається, тому що там поняття свободи, гідності, честі — це космос, те, чого не може бути за визначенням", — зазначив дипломат.

Війна в Україні та НАТО:

1 червня 2022 року президент США Джо Байден оголосив про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

2 червня генсека альянсу Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО не передбачає будь-яких відповідних заходів РФ на передачу Україні американських РСЗВ.

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