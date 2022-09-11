Вашингтон уже змінював свою позицію щодо того, яке озброєння постачати, і схожа ситуація склалася з винищувачами МіГ-29.

Сполучені Штати Америки можуть дозволити передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Про це заявив директор Євразійського центру Atlantic Council, екс-спосол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, раніше американська влада була надто "боязкою" щодо поставок бойових літаків Україні, але тепер ситуація може змінитися.

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"Я думаю, що невдовзі може може бути позитивне рішення по МіГам, я чую про це. Тож я вважаю, що це хороший крок. Але раніше адміністрація знову була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує Росію", - сказав Гербст.

Він нагадав, що хоча США раніше заборонили передавати передавати Україні винищувачі, Вашингтон уже змінював свою позицію щодо того, яке озброєння постачати. І цього разу схожа ситуація склалася з винищувачами МіГ-29, вважає Гербст.

"Це модель, яку ми бачили знову й знову: вони кажуть "ні", тому що бояться, а потім кажуть "так". Добре, що вони нарешті сказали "так". Але погано, що їм знадобилися місяці, щоб це сказати", – додав американський дипломат.

Він також зазначив, що США можуть вирішити надати Україні ще й американські винищувачі, однак ухвалення такого рішення не буде швидким і може зайняти понад пів року.

"Я думаю, що врешті-решт ми побачимо, що Америка постачатиме свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16, але їм, імовірно, знадобиться шість або вісім місяців, щоб ухвалити це рішення", - зазначив Гербст.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

Водночас Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями. У заяві також говорилося, що польський уряд закликає чинити так само і інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

Натомість у Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі дати у розпорядження Сполученим Штатам свої МіГ-29, щоб надалі уможливити передачу цих винищувачів Україні.

Перед тим The Washington Post у своїй редакторській статті заявляло про те, що Байден особисто наклав вето на передачу Польщею для ЗСУ винищувачів МіГ-29, щоби не провокувати Путіна.

У травні в Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння. Зокрема - далекобійної артилерії для битви за Донбас.

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