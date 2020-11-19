Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат.

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах «Великої сімки» (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ.

Читайте такожПосли країн G7 висловили сподівання на звільнення з РФ інших українських громадянДокументом передбачена заборона на використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ", повідомляє Голос Америки.

Згідно із законопроектом, дана міра повинна перестати діяти тільки після того, як держсекретар і директор Національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія, «припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС», повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, «припинила незаконну окупацію Криму.., Південної Осетії і Абхазії» і «вивела свої війська і озброєння з Придністров'я».

Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроекту верхньою палатою, він надійде на підпис главі держави.

Росія в «Великій вісімці»

Росія була виключена з «Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму. З того часу представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ в G8 пов'язане з «Кримським питанням» і з дотриманням Росією Мінських угод, які передбачають припинення війни на Донбасі.

У клуб семи високорозвинених країн світу входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і Канада.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що планує запросити на саміт G7 Австралію, Індію, Росію і Південну Корею.

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Автор: Вікторія Токарєва