За звільнення його з посади міністра інфраструктури проголосували 242 депутата.

Верховна Рада України призначила Олександра Кубракова віце-прем'єр-міністром - міністром інфраструктури та регіонального розвитку.

"Рада призначила пана Олександра Кубракова на посаду віце-прем'єра - міністра інфраструктури та регіонального розвитку. На призначені був і прем'єр-міністр. За призначення - 263 депутата", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що від "Слуги народу" "за" проголосували 200 депутатів, від групи "Довіра" - 15, від "Платформи за життя та мир" - 13, від "Відновлення України" та позафракційних - по 10, від групи "За майбутнє" - 9, від "Голосу" - 6.

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"Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу "за".

"За звільнення з посади міністра інфраструктури України - 242", - повідомив депутат.

Звільнення Кубракова: деталі

30 листопада Кубраков подав до парламенту заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури.

1 грудня у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про призначення Олександра Кубракова на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (№8255).

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