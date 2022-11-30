Олександр Кубраков запевнив, що його заява про звільнення нічого не змінює і він продовжує працювати в Кабміні.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков прокоментував, що означає його заява про відставку з посади, сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, у нього запитали, що означає інформація, яку озвучив представник уряду у ВР Тарас Мельничук про те, що Олександр Кубраков написав заяву про відставку з посади міністра інфраструктури.

"Це суто технічно. Нічого не означає. Все працюємо, як працювали. Все нормально", - запевнив Кубраков.

На уточнююче питання, чи залишається він членом Кабміну, Кубраков відповів ствердно: "Все вірно".

Перспективи Кубракова у Кабміні

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Олександр Кубраков подав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури. "До Верховної Ради Україні надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - зазначив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Водночас нардеп Ярослав Железняк уточнив, що спочатку народні обранці проголосують за звільнення Кубракова. Депутат уточнив, що голосування відбудеться цього тижня.

За даними українських ЗМІ, Кубраков може отримати нову посаду в Кабінеті міністрів, зокрема йдеться про посаду віце-прем'єр-міністра. Верховна Рада збирається розглянути це питання 1 грудня.

Також йшла мова про об'єднання Мінінфраструктури з Міністерством розвитку громад та територій та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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