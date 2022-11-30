Голосування відбудеться цього тижня.

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури.

"До Верховної Ради Україні надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", - зазначив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Водночас, нардеп Ярослав Железняк уточнив, що спочатку народні обранці проголосують за його звільнення.

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"Потім в той самий день подадуть Постанову на призначення віце-прем’єр міністром і об’єднання двох міністерств (інфраструктури та регіональної політики)", - додав Железняк.

Депутат уточнив, що голосування відбудеться цього тижня.

За даними укрїнських ЗМІ, Кубраков може отримати нову посаду в Кабінеті міністрів, зокрема йдеться про посаду віце-прем'єр-міністра. Верховна Рада збирається розглянути це питання 1 грудня.

Також йшла мова про об'єднання Мінінфраструктури з Міністерством розвитку громад та територій та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Олександр Кубраков - що відомо

20 травня 2021 року Верховна Рада призначила голову Укравтодору Олександра Кубракова міністром інфраструктури. За проголосували 284 депутати.

На своїй посаді він опікувався ініціативою президента "Велике будівництво". Крім того, за його каденції реалізували зернову ініціативу.

Так, 22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документи передбачали експорт продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

17 листопада стало відомо, що "зернову ініціативу" продовжили ще на 120 днів. З 1 серпня й станом на 17 листопада Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

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