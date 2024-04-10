За словами речника Міноборони, у новому документі потрібно врахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

Норми щодо демобілізації будуть розглянуті в окремому законопроекті. Про це заявив речника Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Норма про демобілізацію, як ви знаєте, в першому читання була наявна - через 36 місяців. І кожен фактично бачив, що вона була в законопроекті. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато", - заявив Лазуткін.

Водночас, за його словами, потрібно розуміти, що ескалація та агресія Росії триває, наступ йде практично по всій лінії фронту.

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"І наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації, протягом восьми місяців", - пояснив він.

Речник Міноборони наголосив, що такий документ дуже потрібен.

"Зрозуміло, що люди, які від початку воюють і тримають оборону з 2022 року і втомлюються, і виснажуються, але водночас потрібно поповнення, і дуже багато норм треба буде врегулювати", - додав Лазуткін.

Законопроект про мобілізацію - деталі

9 квітня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроекту про мобілізацію. Комітет погодився врахувати пропозицію Головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського про виключення демобілізації із законопроекту. Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроект із цими положеннями.

Член Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз прокоментувала рішення про виключення із законопроекту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби.

"Безпосередньо ключовою новиною, я думаю, є те, що за зверненням головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони, уряду на голову ВРУ, який своєю чергою звернувся на Комітет, було знято норму про звільнення з військової служби під час дії воєнного стану", - заявила вона.

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