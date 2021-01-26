Рейтинг електоральних симпатій наразі очолюють «ОПЗЖ», «ЄС», «Батьківщина» та «Слуга народу», також набирають достатню підтримку для входження до ВР партії «Сила і честь», «Голос» і «Українська стратегія Гройсмана».

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня, то прохідний 5-відсотковий бар’єр подолали б 7 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22 січня.

Вибори до Верховної Ради: свіжий рейтинг партій

Відносно найбільше голосів отримала б партія «ОПЗЖ», за яку віддали б свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – «Європейська солідарність», яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором. Третє місце ділять «Батьківщина» (9,5% і 12,6% відповідно) та «Слуга народу» (8,5% і 11,2%).

Далі йдуть партії «Сила і честь» (6,3% і 8,3%), «Голос» (4,2% і 5,6%) і «Українська стратегія Гройсмана» (4% і 5,3%).

Близькі до прохідного бар’єру «Партія Шарія» (3,5% і 4,6%), «УДАР» (3,3% і 4,4%) та «Свобода» (2,9% і 3,8%).

Інші партії мають нижчу підтримку.

При цьому, 15,1% респондентів сказали, що не голосували на цих виборах, ще 7,6% відповіли, що не визначились наразі з вибором, за іншу партію хочуть голосувати 1,3% серед усіх респондентів і 1,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Як проводилося опитування

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

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Автор: Інна Андаліцька