На виборах люди можуть проголосувати на понад 600 дільницях, вони закриються о 20:00.

У Харкові сьогодні, 31 жовтня, проходять позачергові вибори міського голови.

Всі виборчі дільниці розпочали роботу, крім одної, про це повідомив Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що станом на 08:15 виборчий процес здійснюється на 604 дільницях міста Харкова, одна спецділянка в Немишлянському районі вчасно не відкрилася через хворобу двох членів комісії.

До забезпечення охорони публічного порядку на виборчих дільницях та в місцях розташування територіальних виборчих комісій залучені понад 2 тисячі співробітників поліції.

"Крім забезпечення публічного порядку, на органи внутрішніх справ покладається охорона виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації в приміщеннях виборчих комісій та при їх перевезенні членами виборчих комісій", – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що у Харкові на позачергових виборах мера станом на 8:40 почали працювати усі 605 виборчих дільниць.

За даними Центральної виборчої комісії, на посаду мера міста претендують 10 кандидатів.

Читайте такожЕ-паспорт не підійде: у ЦВК пояснили, які документи треба брати на вибориЦе самовисуванці Віктор Величков, Михайло Добкін, Дмитро Маринін, Аліна Мустафаєва, Костянтин Немічев, Сергій Ряполов, Денис Ярославський та представники політичних партій – "Блоку Кернеса – Успішний Харків" Ігор Терехов, "Європейської солідарності" Олександр Скорик та "Партії Шарія" Володимир Плетньов.

У Харкові створено 605 дільничних виборчих комісій.

Виборчі дільниці для голосування відкрилися о 08:00 й завершать свою роботу о 20:00.

Виборець повинен бути в захисній масці, з паспортом (книжечка або ID-карта) і особистої ручкою. Covid-сертифікати або ПЛР-тести вимагати не будуть.

На виборчих дільницях працюватиме 41 пункт вакцинації. Щепитися всі, хто забажає, зможуть з 09:00 до 18:00.

Результати виборів мають бути оголошені не пізніше 12 листопада. Якщо жоден з кандидатів не отримає понад 50% голосів виборців, то буде призначений другий тур, в який вийдуть двоє кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року за результатами місцевих виборів Геннадій Кернес був втретє обраний мером Харкова. У грудні він помер у берлінській клініці від ускладнень COVID-19.

30 березня 2021 року Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня.

Автор: Світлана Макринська