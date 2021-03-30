ЦВК має визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови.

Верховна Рада України ухвалила постанову про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (№5292), якою ці вибори призначаються на 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 народних депутатів із 276, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачається призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю, 31 жовтня 2021 року.

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Центральна виборча комісія, з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії, має визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови.

Кабінету міністрів України в межах повноважень має вжити заходів щодо забезпечення фінансування цих позачергових виборів за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету України.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Смерть Кернеса

4 листопада 2020 року за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня, обраним міським головою Харкова офіційно оголосили Геннадія Кернеса.

У ніч проти 17 грудня Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

17 березня Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту схвалити призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня.

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Автор: Тетяна Поляковська