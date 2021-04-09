Повноваження Колихаєва і Скічка, які були обрані депутатами в цих округах, достроково припинені.

Центральна виборча комісія на 31 жовтня призначила проміжні вибори народного депутата в округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення члени ЦВК ухвалили сьогодні на засіданні.

Як зазначив член ЦВК Сергій Постівий, 31 березня до Центрвиборчкому надійшли постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень за власними заявами народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка, які були обрані народними депутатами у цих округах.

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За словами Постівого, виборчий процес в округах починається за 60 днів до дня виборів, а саме - 1 вересня.

Причина проведення проміжних виборів у Раду:

Скічко указом президента від 29 січня був призначений головою Черкаської облдержадміністрації.

Колихаєв на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року був обраний Херсонським міським головою.

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Автор: Антоніна Доломанжи