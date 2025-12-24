Для цього процесу необхідно гарантувати безпеку, зауважив президент.

Україна має провести вибори президента "якомога швидше" після підписання мирної угоди з РФ. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час розмови з журналістами.

"Якомога швидше. Таке бачення партнерів. Ми розуміємо, звідки це йде. Тобто у визначений момент після підписання угоди або в процесі реалізації угоди Верховна Рада буде спроможна проголосувати дату виборів президента України. Наприклад, ми підписали – і можна робити президентські вибори. Ми не бачимо в цьому проблеми. Якщо йдеться про те, що комусь дуже хочеться виборів в Україні і що це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого вони не досягли війною, то вони це протискають. Але це не значить, що український народ саме так це сприйматиме", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що Україна може провести вибори в своїх інтересах як демократичної країни. Водночас він зауважив, що у партнерів України не має бути жодних сумнівів щодо результатів цих виборів.

Відео дня

Також, за словами президента, для проведення виборів потрібна безпека самого процесу.

"Складніше з іншим. Наприклад, нам потрібен особливий стан, поки відходять, не відходять, поки завершується… Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", – пояснив Зеленський.

Він зауважив, що йдеться саме про вибори президента. Оскільки на парламентські вибори накладені конституційні обмеження. А щодо місцевих виборів – це інший масштаб участі з точки зору права бути обраними.

"Тобто своя специфіка, яка можлива вже після зняття обмежень воєнного стану. Тобто уявимо собі, що ми підписали угоду. Ми не можемо воєнний стан скасувати, наприклад, півроку чи кілька місяців. Але написаний пункт, що як тільки ми підпишемо – якомога швидше провести вибори. Я не хочу чіплятися за посаду, я це говорив. Тоді парламент повинен зараз напрацювати і проголосувати, наприклад, що якщо є безпекові умови, є умови для демократичних стандартів, то відбуваються вибори президента України, і термін 60 чи 90 днів, якщо передбачено що якомога швидше – то є термін скорочений", – зазначив Зеленський.

Також президент прокоментував питання референдуму. За його словами, для цього також необхідне припинення вогню. Водночас він зауважив, що допускається проведення одночасних виборів президента та всеукраїнського референдуму.

"Я не можу зараз сказати саме технічно. Якщо ми підписуємо угоду, і якщо йде референдум… Ми її підписуємо, і потім вона пішла на референдум. Тобто навіть якщо я її підписав як президент, а вона пішла на референдум, то рішення референдуму буде вище за мій підпис. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню", – сказав Зеленський.

За його словами, після підписання мирної угоди з РФ, її має ратифікувати парламент та/або всеукраїнський референдум.

Підготовка до виборів в Україні: що відомо

Раніше Центрвиборчком ухвалив постанову, якою відновив функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" в частині взаємодії з виборців. За словами глави фракції "Слуга народу", оновлення реєстру виборців - одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

Водночас, як зазначив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства про їх під час воєнного стану. Тому, за словами Дубовика, наразі мʼяч перебуває на боці Верховної Ради.

Тим часом спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори. Група, зокрема, має опрацювати питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися, а також голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами України.

Вас також можуть зацікавити новини: