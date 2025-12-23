Арахамія зазначає, що йдеться про можливе проведення виборів "в умовах воєнного стану".

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, якою відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" в частині взаємодії з виборців, повідомляє пресслужба Секретаріату Комісії.

Зазначається, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану та з метою захисту цілісності бази даних Реєстру, забезпечення захисту персональних даних, Комісія постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припиняла ведення Реєстру.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у Telegram, що сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців".

"Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану", - написав він.

Арахамія наголосив, що рішення ЦВК фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок - його актуалізації.

"Оновлення реєстру виборців - одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - наголосив він.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик пояснив, за яких умов можуть відбутися вибори в Україні. Він нагадав, що згідно з чинним законом, в Україні не дозволяється проводити вибори під час воєнного стану.

"Після того, як з’являться передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна говорити про проведення виборів. Але для проведення виборів потрібне внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення післявоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій", - зазначив Дубовик.

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, коли і як пройдуть вибори в Україні. За його словами, "не Путіну вирішувати, коли, в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські, народу України, громадян України".

"Він точно не громадянин України, і тому він точно не буде впливати ні на що. І ні на результат, тим паче", - додав глава держави.

