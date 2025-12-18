США вимагають від України проведення лише президентських виборів, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею можливого онлайн-голосування під час майбутніх виборів. Про це він заявив під час розмови з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Я завжди підтримував і піднімав питання, ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли", – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що передав усі сигнали депутатам щодо закону про вибори. Втім, за словами президента, наразі напрацювань цього закону немає. Також президент зазначив, що в запиті від США йдеться лише про вибори президента в Україні.

"Сполучені штати Америки робили запит на президентські вибори. Я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час провести вибори президента. Він також зазначив, що в Україні нібито "використовують війну", щоб не проводити вибори.

У ЄС відреагували на цю заяву, зазначивши, що вибори в Україні мають відбутися тоді, коли для цього будуть відповідні умови. Там також наголосили, що Зеленський є "демократично обраним лідером".

Тим часом КМІС провів опитування українців щодо можливості проведення виборів. 57% опитаних українців вважають, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди й повного завершення війни. Тоді як 9% вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню.

