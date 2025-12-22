За словами Сергія Дубовика, у воєнних умовах вибори проведені бути не можуть.

Для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства про проведення виборів під час воєнного стану, тому наразі мʼяч перебуває на боці Верховної Ради. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик в ефірі телемарафону "Єдині новини", цитує NV.

За його словами, згідно з чинним законом, в Україні не дозволяється проводити вибори під час воєнного стану.

"У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент України Володимир Зеленський наголосив насамперед на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови", - пояснив Дубовик.

Він зазначив, що потрібно провести ревізію законодавства України, яке буде діяти у мирний час.

"Після того, як з’являться передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна говорити про проведення виборів. Але для проведення виборів потрібне внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення післявоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій", - зауважив представник ЦВК.

Дубовик додав, що для цього необхідне напрацювання у парламенті дорожньої карти та законопроєкту.

"Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах м’яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочнеться робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитися до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів", - підсумував він.

Вибори в Україні - останні новини

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів деталі щодо підготовки до виборів. За його словами, робота вестиметься на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Він додав, що відповідне засідання має відбутися незабаром за участю представників ЗМІ.

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, коли і як пройдуть вибори в Україні. Він наголосив, що "не Путіну вирішувати, коли, в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські, народу України, громадян України".

"Він точно не громадянин України, і тому він точно не буде впливати ні на що. І ні на результат, тим паче", - зауважив глава держави.

