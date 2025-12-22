Спікер парламенту не уточнив, коли саме вони можуть відбутися.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори. Як передає кореспондент УНІАН, очолить цю групу перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

"Вона буде складатися з усіх без виключення представників фракцій і груп. Із залученням усіх колег, які представляють громадянське суспільство, – "ОПОРА", інші – які дуже фахово розбираються в питаннях організації виборів. Із залученням Центральної виборчої комісії", – сказав Стефанчук.

Спікер зазначив, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, враховуючи контекст війни.

Зокрема, він згадав про:

питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися;

голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами України;

проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни;

питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

"Це фахова робоча група, яка напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові. Коли вони будуть, як, за яких умов, – я не хотів би зараз починати цю дискусію", – сказав голова ВР.

Він додав, що необхідно дати можливість висловитися робочій групі та фахівцям. Адже стосовно кожного питання є низка "за" і "проти", які потрібно пропрацювати, взяти кращий світовий досвід та запропонувати Україні новий закон, який "буде одноразового використання, саме для цих виборів".

Вибори в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна, попри воєнний стан, повинна провести президентські вибори.

Сьогодні, 22 грудня, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Депутат зазначив, що робота вестиметься на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

