Голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо питань Донбасу Леонід Кравчук пояснив, що подасть свою пропозицію щодо відключення Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT у Раду національної безпеки та оборони України.
Про це він повідомив в ефірі Obozrevatel TV.
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«Якщо Росія і надалі буде блокувати рух до миру на Донбасі, якщо вона й надалі буде замість розмов і пошуку шляхів використовувати найбільш, з її точки зору, дієвий засіб – силу і тиск, то Україна буде вимушена шукати інші способи впливу на Росію», – сказав Кравчук.
Кравчук нагадав, що секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно анонсував розробку нового підходу у перемовинах з Росією щодо деокупації Сходу України.
Свою ж пропозицію щодо відключення країни-агресора від платіжної системи SWIFT Кравчук називає не бажанням, а «вимушеною дією».
«Росії просто потрібно забрати свої війська і формування з Донбасу, зброю, вивести звідти «добровольців», і тоді Україна буде спілкуватися з українцями, а не чужинцями», – стверджує голова українських делегатів.
При цьому він вважає, що заяви Росії про нібито готовність запровадити свою «міжнародну розрахункову систему» є порожніми.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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