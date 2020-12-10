Кравчук нагадав, що секретар РНБО нещодавно анонсував розробку нового підходу у перемовинах з Росією.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо питань Донбасу Леонід Кравчук пояснив, що подасть свою пропозицію щодо відключення Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT у Раду національної безпеки та оборони України.

Про це він повідомив в ефірі Obozrevatel TV.

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«Якщо Росія і надалі буде блокувати рух до миру на Донбасі, якщо вона й надалі буде замість розмов і пошуку шляхів використовувати найбільш, з її точки зору, дієвий засіб – силу і тиск, то Україна буде вимушена шукати інші способи впливу на Росію», – сказав Кравчук.

Кравчук нагадав, що секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно анонсував розробку нового підходу у перемовинах з Росією щодо деокупації Сходу України.

Свою ж пропозицію щодо відключення країни-агресора від платіжної системи SWIFT Кравчук називає не бажанням, а «вимушеною дією».

«Росії просто потрібно забрати свої війська і формування з Донбасу, зброю, вивести звідти «добровольців», і тоді Україна буде спілкуватися з українцями, а не чужинцями», – стверджує голова українських делегатів.

При цьому він вважає, що заяви Росії про нібито готовність запровадити свою «міжнародну розрахункову систему» є порожніми.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: УНІАН