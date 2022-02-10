За словами джерел, Путіна "тримають у суворому медичному міхурі".

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від прохання Кремля пройти російський тест на COVID-19, коли він прибув до президента Володимира Путіна з візитом, і тому його тримали на відстані від російського лідера.

Про це Reuters повідомили два джерела в оточенні Макрона.

У мережі були вражені знімками, на яких Макрон і Путін сидять на протилежних кінцях 4-метрового столу, обговорюючи кризову ситуацію навколо України. Деякі дипломати припускають, що Путін, таким чином намагався дати якесь дипломатичне повідомлення.

Але два джерела, знайомі з протоколом стану здоров'я президента Франції, повідомили агентству Reuters, що у Макрона був вибір: або він погодиться на ПЛР-тест, проведений російською владою, або він відмовиться і буде змушений дотримуватися більш суворого соціального дистанціювання.

"Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб вони отримали в свої руки ДНК президента", — сказало одне з джерел Reuters, посилаючись на побоювання з приводу безпеки, якщо французький лідер буде перевірений російськими лікарями.

Друге джерело в оточенні Макрона підтвердило, що Макрон відмовився пройти російський ПЛР-тест. Джерело повідомило, що Макрон замість цього здав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем в Росії.

"Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати в суворому медичному міхурі", - сказало друге джерело.

Нагадаємо, за переговорами двох лідерів стежили не тільки преса, а й мільйони користувачів соцмереж. Останніх найбільше зацікавив "особливий" стіл, за яким президенти вели переговори.

Небувала довжина столу спонукала користувачів створювати сотні мемів.

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