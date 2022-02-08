Користувачі соцмереж оригінально обіграли стіл, за яким у Кремлі розмовляли два лідери.

У понеділок, 7 лютого, президент РФ Володимир Путін приймав у Кремлі свого французького колегу Еммануеля Макрона. За переговорами двох лідерів стежила не лише преса, а й мільйони користувачів соцмереж. Останніх найбільше зацікавив "особливий" стіл, за яким президенти вели перемовини.

УНІАН зібрав найоригінальніші меми на цю тему.

Путін та Макрон зібралися за білим овальним столом. Однак небувала довжина столу спонукала користувачів створювати сотні мемів та фотожаб.

Деякі користувачі припустили, що Макрон та Путін навіть могли не чути один одного, оскільки відстань між ними була надто великою. Однак цією гіпотезою фантазія користувачів не обмежилася.

Читайте також Україна з цікавістю очікує на ті сигнали, які привіз президент Франції Макрон - Кулеба Переговори Путіна і Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого після переговорів у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації навколо України.

Своєю чергою, Путін знову пригрозив Києву виконанням "Мінських угод", а Макрону – розв’язанням повномасштабної війни з Росією.

Після зустрічі з Зеленським Макрон знову вирушить до Путіна, оскільки сторони домовилися "разом досягнути результатів, навіть якщо це буде непросто".

Сам російський президент підтвердив, що його зацікавила "низка ідей" Макрона.

Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу, бо це, на його переконання, може загрожувати нацбезпеці країни.

Після серії зустрічей з представниками РФ Захід одноголосно відмовив Москві у претензіях щодо політики розширення НАТО. При цьому Росія продовжує шантажувати Європу воєнною ескалацією, сконцентрувавши навколо України понад 100 тисяч своїх військових.

ЄС і Вашингтон побоюються, що РФ може піти на повномасштабний наступ на Україну, й розробляє інструменти стримування апетитів Москви включно з поставками зброї українській армії.

Під час зустрічі з Макроном Путін підтвердив, що вимагає від Києва виконання Мінських угод, маючи на увазі надання "особливого статусу" Донбасу на умовах Москви: "Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати".

Хоча у США раніше підтвердили, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

Київ автономію ОРДЛО за сценарієм Кремля відкидає.

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