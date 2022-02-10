Білий дім не розділяє стриманий оптимізм Макрона щодо намірів Путіна.

Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном після його поїздки в Росію.

Це на брифінгу у Вашингтоні підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

На сайті адміністрації глави США вказується, що президенти обговорили нещодавні зустрічі Макрона у Росії та в Україні. Також сторони підтвердили продовження дипломатичних зусиль вирішення кризи на російсько-українському кордоні і зусиль стримування Москви.

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Псакі зазначила, що у Байдена найближчим часом запланована серія обговорень щодо ситуації навколо України з багатьма європейськими партнерами.

На запитання, чи розділяють США стриманий оптимізм Франції щодо готовності Путіна до деескалації, речниця Білого дому відповіла: "Знову ж, ми дивимося на дії (Росії – ред.) зараз. І ми не бачили дій з деескалації з боку росіян".

Зустріч Макрона і Путіна

Французький лідер Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом 7 лютого в Москві. За результатами переговорів Макрон відповів, що найближчі кілька тижнів будуть важливими для деескалації в Східній Європі.

При цьому сторони висловилися за продовження діалогу щодо виконання Мінських домовленостей. Путін же, своєю чергою, заявив про необхідність нерозширення НАТО й пригрозив українському президенту Володимиру Зеленському, обізвавши його "красунею".

Крім того, Путін у розмові з французькою пресою відкрито запитав, чи хочуть вони у разі вступу України в НАТО воювати з Росією.

Глава Кремля переконаний, що, набувши членства в Альянсі, Україна захоче військовим шляхом повернути окупований Крим.

Попри все, Макрон на зустрічі з Зеленським у Києві заявив про готовність Путіна до деескалації. Такий оптимізм французького президента у Держдепі США не розділяють.

Понад те, НАТО підтверджує зростання кількості російських військових біля кордонів з Україною.

Через відсутність деталей щодо пропозицій, які Макрон зробив Путіну в Москві, у західній пресі почали з’являтися деталі нібито таємної угоди між Францією і Росією, яка стосувалася гарантій невступу України в НАТО.

Також ЗМІ писали про варіант "фінляндизації" України, що сам Макрон спростовував, і про що Москва 9 лютого відкрито заявила.

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