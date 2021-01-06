Судді КС, наголосив Веніславський, можуть продовжувати свою роботу, а повноваження голови повинен виконувати його перший заступник.

Відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького від виконання посадових обов'язків не є підставою для припинення роботи інстанції. Суд може виконувати свої функції й без присутності голови.

Про це заявив представник президента в КС Федір Веніславський у коментарі "Радіо Свобода".

Читайте такожБез юридичних наслідків: суддя КСУ розкрив деталі зборів щодо відсторонення ТупицькогоВін зауважив, що Тупицький не був звільнений або позбавлений своїх повноважень – його тимчасово відсторонили у зв'язку з кримінальним провадженням. Тому голова КС не має права брати участь у будь-яких засіданнях суду, де відбуваються голосування.

Веніславський зазначив, що указ Зеленського поширюється лише на Тупицького. За його словами, судді Конституційного суду можуть продовжувати свою роботу, а повноваження голови повинен виконувати його перший заступник.

"Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного суду України, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КС. Без пана Тупицького на цей момент є 14 суддів КС, і вони можуть розглядати будь-які питання і ухвалювати будь-які рішення", - наголосив представник президента у КС.

Він додав, що, зважаючи на суттєвий статус голови КС та злочини, у яких підозрюється Тупицький, його необхідно було відсторонити, щоб він не втручався у досудове розслідування й не міг йому перешкоджати.

Відсторонення Тупицького: що відомо

28 грудня голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру в підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на 2 місяці. Після цього у КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

30 грудня Правовий департамент Секретаріату КС оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького. Своєю чергою в Офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного суду і щодо яких суд не ухвалював рішень, є юридично нікчемними.

5 січня 2021 року судді КСУ за підсумками своїх зборів зробили заяву, в якій висловили занепокоєність ситуацією у зв'язку з виданням президентом указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України".

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Автор: Аліна Вишневська