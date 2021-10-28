Гармаш запевнив, що Україна не буде йти на поводу у Росії, і замінювати в гуманітарній підгрупі нардепа Галину Третьякову на Віктора Медведчука ніхто не збирається.

Російська делегація в Тристоронній контактній групі зажадала замінити в гуманітарній підгрупі нардепа Галину Третьякову на кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це у Facebook повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш.

"Тепер про обмін. Російська сторона знову фактично заблокувала всі питання гуманітарної підгрупи. Тепер вони вже диктують нам, кого включати до складу нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову і замінити її на Медведчука. Хочуть мати справу тільки з кумом Путіна. Озвучувалася навіть ідея в односторонньому порядку віддати трьох жінок Україні, але тільки "в особі Медведчука", - повідомив він.

Гармаш запевнив, що Україна не буде йти на поводу у Росії, і замінювати Третьякову на Медведчука ніхто не збирається.

"Україна в особі кума Путіна - це цікавий образ... Звичайно, ніхто не буде диктувати Україні, кого їй включати до складу своєї делегації. Тим більше дивно, коли це намагаються робити люди, які взагалі офіційно нікого не представляють в ТКГ. Навіть Росія соромиться видати офіційну ноту на їх участь у переговорах", - написав Гармаш.

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Справа Медведчука: подробиці

8 жовтня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. У цій справі йому обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Раніше 11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку і депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами:

незаконна передача РФ газового родовища;

надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ);

проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

У цій справі Медведчуку обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Козак перебуває за межами України.

Автор: Денис Прядко