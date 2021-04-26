Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що заступник голови фракції "СН" Микола Тищенко повинен закупити дрони для армії, щоб спокутувати свою провину перед суспільством.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що заступник голови фракції "СН" Микола Тищенко має сплатити штраф за готель, в якому під час дії жорстких карантинних обмежень замовив святкування дня народження дружини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Тищенка.

"У нас ще буде заслуховування Тищенка Вищою радою партії - з точки зору партії. З точки зору фракції... Позиція наша така, що він повинен, не розбираючись, чи є юридичні якісь підґрунтя для того, щоб його штрафувати по максимальній ставці. Він має добровільно сплатити це в бюджет", - сказав Арахамія.

Він висловив думку, що Тищенко має сплатити штраф і за готель, в якому відбулося святкування дня народження дружини.

"Я вважаю, що якщо він підставив, в тому числі, і власників закладу, то він має сплатити і за заклад. Замість них. Я не знаю, юридично, як це правильно... Але він має виплатити ці кошти. І він має зробити, як мінімум, в тих же межах сум допомогу у вигляді закупівлі необхідних дронів для армії. А якщо в нього буде трішки більше совісті, то він це купить на набагато більші гроші, бо йому декларація дозволяє", - сказав голова фракції.

Водночас, на запитання, чому не йдеться про виключення Тищенка з фракції, Арахамія зазначив: "Були такі питання. Станом на зараз ми не бачимо достатньої кількості голосів".

Скандальна вечірка Тищенка: що відомо

За інформацією ЗМІ, тиждень тому Тищенко в ресторані готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Сам Тищенко заявив, що святкування дня народження дружини проходило "у вузькому і майже сімейному колі" - було трохи більше ніж 20 осіб. Всі вони перехворіли на COVID-19, а за добу до вечірки робили тести.

22 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було вирішено, що Тищенко за порушення карантинних обмежень має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо цього випадку визначить політична рада партії, зазначили у прес-службі партії.

24 квітня начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан зазначив, що за організацію вечірки відповідатиме лише адміністрація готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv. Поліція склала протокол на 34 тис. грн.

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Автор: Тетяна Поляковська