Поліція склала протокол про порушення адміністрацією готелю карантинних правил на 34 тис. грн.

За організацію вечірки, яку у період жорстких карантинних обмежень влаштував заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко, відповідатиме лише адміністрація готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан повідомив в ефірі «Україна 24».

"Вже у понеділок було складено протокол Національною поліцією на 34 тисячі гривень", - сказав Рубан.

Він додав, що були підготовлені документи для відкриття кримінального провадження за ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням").

За словами Рубана, якщо суб'єкт господарювання вперше притягується до відповідальності за порушення карантину, то отримує мінімальний штраф, а якщо порушення буде виявлено повторно, то штраф становитиме 170 тис. грн.

"Що стосується відповідальності, відповідати буде за це лише адміністрація готелю та ресторану. Тищенко лише як людина може відповідати за ці дійства", - наголосив Рубан.

Вечірка Тищенка

За інформацією ЗМІ, тиждень тому Тищенко в ресторані готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням").

Сам Тищенко заявив, що святкування дня народження дружини проходило «у вузькому і майже сімейному колі» - було трохи більше ніж 20 осіб. Всі вони перехворіли на COVID-19, а за добу до вечірки робили тести.

23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було вирішено, що Тищенко за порушення карантинних обмежень має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо цього випадку визначить політична рада партії, зазначили у прес-службі партії.

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Автор: Віталій Саєнко