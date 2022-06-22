Принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки, зазначили у МЗС України.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що наразі не досягнуто домовленостей про переговори України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй щодо вивезення зерна із заблокованих Росією українських морських портів.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, він прокоментував перспективи чотиристоронніх переговорів в Стамбулі щодо вивезення українського зерна.

"Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН задля розв'язання питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 22 червня у Туреччині заявили про досягнення прогресу на переговорах з РФ про розблокування експорту українського зерна. Зокрема, стверджувалося, що за підсумками переговорів, що відбулися напередодні в Москві між військовими делегаціями Туреччини та РФ, прийнято рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Росія, Україна й ООН) для обговорення теми виведення суден із зерном з портів України.

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