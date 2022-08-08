У захопленому місті посіпаки окупантів зробили новий крок до проведення псевдореферндуму про "приєднання" до РФ.

У захопленому Мелітополі посіпаки російських окупантів влаштували показуху, яка стосувалася запланованого ними так званого "референдуму" про приєднання Запорізької області до Росії.

Псевдоочільник Запорізької області - посікапа ворога Євген Балицький під час форуму нібито "громадського руху" під назвою "Мы вместе с Россией" підписав "розпорядження" про проведення псевдореферендуму, пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

За його даними, на заході колаборантів були присутні 700 осіб.

"...Я підписую розпорядження... "центральної виборчої комісії" Запорізької області про початок і підготовку проведення референдуму щодо возз'єднання Запорізької області з Російською Федерацією", - заявив псевдочиновник.

Після цього людей, які перебували в залі, попросили проголосувати руками за те, щоб в українському регіоні був проведений псевдореферендум. Звичайно ж, таку ініціативу присутні нібито за своєю ініціативою підтримали одноголосно - руки підняли всі.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого нібито для "денацифікації" та "демілітаризації". Під таким прикриттям супротивники захоплювали населені пункти, зокрема, в Запорізькій області.

У липні Євген Балицький стверджував, що на захопленій частині регіону восени хочуть провести псевдореферендум про "входження" в РФ.

У Центрі національного спротиву повідомляли, що вороги хочуть приурочити голосування на "референдумі" до російського "єдиного дня голосування" - це 11 вересня.

Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо на захопленій українській землі пройде псевдореферендум, то для Росії будуть закриті можливості переговорів з Україною.

Пізніше спікер російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що "референдуми" проводить не РФ, а жителі регіону.

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