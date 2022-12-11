Лідери серед іншого обговорили теми, що стосуються України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Глави держав серед інших тем обговорили Україну.

"Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Обговорювалися регіональні питання, зокрема, енергетика, турецько-російські відносини, зерновий коридор та боротьба з тероризмом", - повідомляє турецький телеканал TRT Haber.

Відзначається, що Ердоган і Путін обговорили зернову угоду. Турецький лідер зазначив, що через "зерновий коридор" можна експортувати різні продукти та інші товари.

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Також Ердоган "висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між Росією і Україною".

"На переговорах обговорювалися відносини між Туреччиною і Росією, в тому числі в галузі енергетики, питання боротьби з тероризмом і регіональні питання", - йдеться в повідомленні ТАСС.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні - що відомо

22 липня Україна і Росія підписали угоди з ООН про експорт української аграрної продукції Чорним морем. При цьому посрденіком виступала Туреччина.

29 жовтня Москва заблокувала реалізацію "зернової ініціативи" через нібито "теракт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму. 218 суден виявилися заблоковані на своїх позиціях.

2 листопада Росія повернулася до виконання зобов'язань "зернової угоди" , а вже 14 листопада президент Володимир Зеленський заговорив про розширення зернового коридору.

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