На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує провести телефонні переговори з президентами України та Росії - Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Як заявив президент Туреччини на відкритті Всесвітнього форуму TRT, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи.
"Припинення поставок критично важливих продуктів призвело до глобальної продовольчої кризи. У неділю я проведу розмову з Путіним. Також я проведу розмову із Зеленським", - заявив Ердоган і наголосив на важливості поставок продовольства голодуючим країнам.
Експорт українського зерна:
22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем.
1 серпня 2022 року з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.
29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.
218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.
ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.
2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".
14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.
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