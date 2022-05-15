Глава МЗС Британії Ліз Трасс повідомила, що країни НАТО будуть продовжувати підтримувати Україну, щоб допомогти їй "витіснити Росію".

Країни НАТО повинні негайно надати Україні артилерію, навчання військових і необхідний досвід.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Берліні, пише BBC.

Трасс повідомила, що країни НАТО домовилися продовжувати підтримувати Україну, щоб допомогти їй "витіснити Росію".

"Путін повинен зазнати в Україні остаточної поразки, Росія повинна бути стримана, і така агресія більше ніколи не повинна повторитися", - заявила Трасс.

"Безпека України повинна виходити з її здатності захищати себе. Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне для НАТО обладнання, негайно надавши артилерію, навчання і необхідний досвід", - висловила думку британський міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Ліз Трасс заявила, що Британія не заспокоїться, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе.

А 3 травня Трасс повідомила, що уряд Великобританії відправляє в Україну 13 броньованих машин для евакуації людей з районів на сході країни, які знаходяться під обстрілами окупантів.

Того ж дня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв продовжувати разом з іншими дружніми країнами постачати Україні допомогу в озброєнні, фінансах та гуманітарній підтримці.

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