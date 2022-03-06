Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що санкційний тиск на Росію має бути продовжений і наступного тижня мають бути ухвалені нові санкції проти цієї країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
"Я вчора провів низку телефонних розмов і сьогодні їх продовжив, в тому числі провів зустріч з Державним секретарем Ентоні Блінкеном. І всім дуже чітко сказав, що ми вдячні за ті санкції, які застосовані. Вони дійсно є безпрецедентними, вони дійсно вже завдали безпрецедентної шкоди російській економіці і російським елітам. Але війна продовжується. А значить, станом на зараз ці санкції є напівзаходами", - наголосив Кулеба.
За його словами, якщо Захід зупиниться на поточному рівні застосованих санкцій, то "у нас буде трагічна ситуація, коли через напів, через половинчасті заходи будуть повноцінно продовжувати страждати і гинути українські громадяни, і руйнуватися українські міста".
"Тому санкційний тиск має бути продовжений. Наступного тижня мають бути ухвалені нові санкції. Ми будемо тиснути на це, ми будемо цього вимагати. І я закликаю вас підтримати наші зусилля. Не можна зупинятися у підвищенні тиску на Росію. Якщо це станеться, вона видихне, збереться з новими силами і ще сильніше вдарить. Це аморально, це не відповідає безпековим інтересам Європи, якщо найближчими днями не будуть застосовані нові болючі санкції проти Росії", - підкреслив міністр.
Він додав, що кров і страждання українців будуть не лише на руках Росії, але й тих, хто відмовиться посилювати тиск на Росію.
"Ми зараз активно працюємо з партнерами для того, щоб посилити санкційний тиск конкретними речами, і зробити наслідки цього санкційного тиску ще більш пекельними, ніж вони є зараз", - додав Кулеба.