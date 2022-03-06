Він підкреслює, що це не відповідає безпековим інтересам Європи, якщо ближчими днями не будуть застосовані нові болючі санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що санкційний тиск на Росію має бути продовжений і наступного тижня мають бути ухвалені нові санкції проти цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Я вчора провів низку телефонних розмов і сьогодні їх продовжив, в тому числі провів зустріч з Державним секретарем Ентоні Блінкеном. І всім дуже чітко сказав, що ми вдячні за ті санкції, які застосовані. Вони дійсно є безпрецедентними, вони дійсно вже завдали безпрецедентної шкоди російській економіці і російським елітам. Але війна продовжується. А значить, станом на зараз ці санкції є напівзаходами", - наголосив Кулеба.

За його словами, якщо Захід зупиниться на поточному рівні застосованих санкцій, то "у нас буде трагічна ситуація, коли через напів, через половинчасті заходи будуть повноцінно продовжувати страждати і гинути українські громадяни, і руйнуватися українські міста".

"Тому санкційний тиск має бути продовжений. Наступного тижня мають бути ухвалені нові санкції. Ми будемо тиснути на це, ми будемо цього вимагати. І я закликаю вас підтримати наші зусилля. Не можна зупинятися у підвищенні тиску на Росію. Якщо це станеться, вона видихне, збереться з новими силами і ще сильніше вдарить. Це аморально, це не відповідає безпековим інтересам Європи, якщо найближчими днями не будуть застосовані нові болючі санкції проти Росії", - підкреслив міністр.

Він додав, що кров і страждання українців будуть не лише на руках Росії, але й тих, хто відмовиться посилювати тиск на Росію.

"Ми зараз активно працюємо з партнерами для того, щоб посилити санкційний тиск конкретними речами, і зробити наслідки цього санкційного тиску ще більш пекельними, ніж вони є зараз", - додав Кулеба.

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